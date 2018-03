Une bonne expérience en ERC Junior U28 n’est pas pour déplaire à Kreim

Le champion d'Allemagne Fabian Kreim a qualifié ses débuts dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28 (moins de 28 ans) de “très bonne expérience”.

Le pilote ŠKODA AUTO Allemagne s'est classé cinquième de la catégorie la semaine dernière au Rallye Azores Airlines, avec son copilote Frank Christian, après qu'une crevaison le deuxième jour a ralenti leur progression.



“Au final, cela a été une très bonne expérience pour nous, c'est sûr”, a dit le pilote de la ŠKODA Fabia R5.“La vitesse est arrivée palier par palier. Le vendredi a été très difficile pour nous, surtout au début parce que nous avons eu une crevaison dans Sete Cidades et perdu beaucoup de temps – c'est là que nous avons perdu le rallye. L'après-midi, nous avons essayé d'attaquer et avons heurté un mur, ce qui n'était pas très bon non plus. Je n'ai pas trouvé le rythme parfait l'après-midi et le samedi a été très difficile aussi, très glissant avec beaucoup de brouillard.”