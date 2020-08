Une bonne séance d’essais en ERC pour Johnston avant le mondial

-

Sean Johnston est de retour en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA cette semaine, et de au Rallye de Liepāja – mais avec quatre roues motrices et pas deux.

Après avoir fait ses débuts sur cette ultra rapide manche sur terre en 2019 avec une Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team, Johnston pilote cette fois une des Citroën C3 R5 de l'équipe française.

L'objectif de l'Américain étant le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA suite à sa promotion depuis le niveau européen, il a choisi le Rally Liepāja comme séance d'essais parfaite avant le Rallye d'Estonie le mois prochain.

“Il s'agit d'un échauffement pour l'Estonie, ça enlève la rouille et c'est mon premier rallye avec une R5 sur terre”, dit le Californien basé en Allemagne. “J'ai fait le Rallye de Hongrie l'année dernière, mes débuts avec une R5, mais c'était sur asphalte. Il y a beaucoup à apprendre, mais nous nous sommes dit que même si nous aimerions en faire une vraie compétition, nous devrions considérer cette course comme un test. L'ERC est un bon environnement qui peut nous donner une bonne base de référence.”

Impatient que l'attente s'achève

Johnston et son copilote Alex Kihurani n'ont pas couru ensemble depuis le Rallye Monte-Carlo en janvier, bien qu'ils aient reconnu le Rallye du Mexique juste avant le confinement mondial.

“Alex et moi sommes vraiment impatients de faire quelques kilomètres dans une voiture de rallye”, dit Johnston, habitué de l'ERC3 la saison dernière. “L'objectif principal sur ce rallye est d'engranger les kilomètres et d'acquérir l'expérience nécessaire, c'est pourquoi nous n'allons pas trop attaquer. Nous sommes en train de modifier certaines choses dans la prise de notes car c'est ce que nous avions dit après le Rallye de Hongrie. La quantité d'informations que j'avais dans mes notes était trop importante pour la R5. C'est aussi pourquoi, maintenant que le confinement est relativement terminé, Alex et moi sommes en mesure de travailler ensemble sur nos notes et nous essaierons de nouvelles choses dans ce Rallye de Liepāja. Ce sera un week-end d'apprentissage pour nous.”

L'expérience passée du Liepāja est un plus

Johnston estime que son expérience acquise au Rallye de Liepāja en 2019 l'aidera à s’acclimater à la Rally2 (ex-R5).“Nous connaissons les caractéristiques et l'esprit des spéciales pour avoir couru ce rallye l'année dernière”, dit-il. “C'est génial pour nous mais c'est aussi ce que nous nous attendons à voir en Estonie. Le Liepāja est un rendez-vous où nous nous sentons à l'aise et ce sera une bonne préparation pour nous.”

La référence Lukyanuk

Le leader de la course au titre ERC, Alexey Lukyanuk, étant le fer de lance de Saintéloc en Lettonie, Johnston saisira cette opportunité d'apprendre des choses précieuses auprès du Russe.

“C'est l'une des choses pour lesquelles je suis vraiment content de piloter pour Saintéloc, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un comme "Lucas" dans le parc d'assistance”, dit l'Américain. “Je regarde certaines de ses vidéos, j'apprends à connaître son style de pilotage et ses réglages, et j'aurai également de nombreuses conversations avec le staff technique de Saintéloc. Je suis sûr que je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses.”

Le Rallye de Liepāja a lieu du 14 au 16 août. La première des dix spéciales débutera à 12h20, heure locale (heure CET et de Paris) le 15 août.

