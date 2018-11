Une “chaleur” de Kreim nominée pour la FIA Action of the Year en ERC

La quasi-sortie de route de Fabian Kreim dans la dernière spéciale du Rallye de Liepāja est nominée par le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour le concours annuel FIA Action of the Year.

Les fans sont invités à voter pour leur moment favori dans une gamme de disciplines afin d'avoir une chance de remporter deux tickets pour un événement de sport auto FIA de haut niveau en 2019.

Une fois que la FIA Action of the Year 2018 aura été annoncée durant la cérémonie de remise des prix à Saint-Petersbourg, en Russie, le 7 décembre, un chanceux votant sera sélectionné parmi ceux qui auront élu la vidéo gagnante. Il se verra offrir le voyage et deux tickets pour un rendez-vous 2019 du championnat gagnant*.

Eurosport Events, promoteur de l'ERC, a sélectionné le passage à haute vitesse dans un fossé de Kreim, et le sauvetage qui a suivi, sur la Fabia R5 de ŠKODA AUTO Deutschland qu'il partageait avec son copilote Frank Christian.

Les championnats suivants ont soumis leur meilleur moment au vote du public et plus d'information est disponible ici :

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule E

Championnat du Monde d'Endurance

Championnat du Monde des Rallyes

Championnat du Monde de Rallycross

WTCR – Coupe du Monde FIA des Voitures de Tourisme

Championnat d'Europe des Rallyes

Championnat d'Europe Camions

Championnat du Monde FIA de Karting

