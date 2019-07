Une cinquième place qui sauve le rallye d’Antunes en ERC

Pedro Antunes dit que sa cinquième place en FIA ERC3 Junior au 76e Rallye PZM de Pologne l'a aidé à tirer du positif d'un rallye difficile pour le pilote du FPAK Portugal Team ERC.

Soutenu par sa fédération nationale, Antunes était de retour au volant de son habituelle Peugeot après avoir essayé la Fiesta en Lettonie. Mais ses débuts en Pologne ont été difficiles avec un gros accident aux essais libres et un souci de capteur ayant masqué son rythme réel dans la catégorie soutenue par Pirelli.

“Ça n'a pas été le meilleur des rallyes pour moi à cause de tous ces problèmes, mais j'ai beaucoup aimé cette épreuve et ses spéciales sur terre”, dit Antunes. “On était contents d'être à l'arrivée et une cinquième place n'est pas mauvaise après tout ce qui est arrivé.”

