Une équipe victorieuse en ERC aligne le pilote WTCR Panis en Trophée Andros

Pas de répit pour le Saintéloc Racing cet hiver puisque la structure française participe au Trophée Andros, qui débute à Val Thorens ce week-end (8-9 décembre).

Saintéloc a mené Miika Hokkanen et Simon Wagner sur des podiums en ERC Junior, et Catie Munnings à la deuxième place de l'ERC Ladies' Trophy, en 2018. L'équipe aligne trois voitures sur la glace du Trophée Andros, lqui se déroule sur six manches en France et en Andorre.

Parmi ses pilotes figure Aurélien Panis, fils de l'ancien vainqueur du Grand Prix de Monaco, Olivier Panis, et qui a marqué des points cette année en WTCR – Coupe du Monde FIA des Voitures de Tourisme présentée par OSCARO avec Comtoyou Racing.

Photo : Trophée Andros

