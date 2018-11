Rhys Yates, auteur de podium en FIA ERC Junior Under 28 en 2018, tentera l'expérience du rôle de copilote l'espace d'un week-end.

Yates échangera son rôle de pilote sur sa ŠKODA Fabia R5 pour la place de copilote aux côtés de son frère James lors du Neil Howard Stages ce samedi, une épreuve qui se tiendra sur le circuit de Oulton Park au nord ouest de l'Angleterre.



"Ce fut une année fantastique avec la SKODA et je vais me détendre un peu et laisser 'JJ' prendre du plaisir à Oulton Park", a expliqué Yates. "Il est assez rapide, et je serai dans baquet du copilote pour avoir un oeil sur lui".



Yates a rejoint une longue liste de pilotes à avoir choisi l'ERC pour se forger une expérience au niveau international après avoir fait ses classes à l'échelon national.



Avec le soutien de Brettex, Yates a effectué quatre apparitions en ERC au cours de sa première campagne européenne, terminant troisième dans la très compétitive classe U28 pour les jeunes stars en voitures R5 sur le Azores Airlines Rallye, et marquant des points à nouveau lors du Rally di Roma Capitale et le Rally Liepaja, ce qui soulignait son potentiel".

The post Une expérience en tant que copilote pour le pilote ERC Junior, Yates appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.