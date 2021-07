Josh McErlean prévoit d’utiliser l’expérience qu’il a glanée en disputant le Rally di Alba, le mois dernier en Italie, pour son retour en Championnat d’Europe FIA des Rallyes dans le même pays cette semaine.

McErlean, qui a eu 22 ans le 16 juillet, s’est classé troisième de ce rallye régional italien sur une Hyundai i20 R5. Sa participation au Rally di Roma Capitale, du 23 au 25 juillet, est la première pour lui en ERC depuis le Rally Islas Canarias en novembre dernier.



« C’est génial de revenir en ERC », s’est réjoui le pilote soutenu par la Motorsport Ireland Motorsport Academy.« Nous avons fait quelques bons kilomètres depuis et j’espère que nous pourrons montrer une belle vitesse pour être performants au niveau européen. »



« Il n’y a pas d’objectif précis, juste maintenir la forme et le rythme que nous avions au Rally di Alba. »



« L’asphalte italien est cassé par endroits, mais lisse pour ce qui est des routes principales, mais Alba a été bien pour régler la voiture, nous donner un surplus de confiance à moi et à l’équipe, pour se mettre en jambe. »

ERC Gryazin brille dans la Spéciale de Qualification à Rome en ERC IL Y A 11 MINUTES

ERC Un nouveau sponsor permet à Rachele Somaschini de faire son retour en ERC IL Y A 2 HEURES