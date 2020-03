La participation de Dennis Rådström au Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli en 2020 a franchi un palier supplémentaire avec la confirmation qu'il utilisera une toute nouvelle Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland.

Rådström a annoncé son programme ERC3 Junior au mois de janvier, le Suédois indiquant alors qu'il piloterait une Fiesta R2 version 2019. Cependant, la Fiesta Rally4 devenant disponible avant que ne débute la saison 2020 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le jeune pilote disposera de la dernière création de la structure basée à Cracovie.

“J'ai eu la chance d'être impliqué dans le développement de la Fiesta Rally4 cet hiver et je suis très impressionné par ce que M-Sport Poland a accompli”, dit Rådström, qui sera copiloté par son compatriote Johan Johan en 2020. “La R2 de 2019 était déjà un package extrêmement compétitif mais l'évolution Rally4 me convient parfaitement, la traction et la puissance supplémentaires permettant d'attaquer plus fort.”

“La compétition deux roues motrices a toujours été très relevée en ERC, et je suis impatient d'en être. Je n'ai pas vu tous les engagés pour l'ERC mais je suis sûr que ce sera aussi serré que jamais et je suis prêt à relever ce défi.”

Maciej Woda, de M-Sport Poland, a déclaré :“Dennis est un pilote qui a démontré sa capacité à pousser constamment une voiture à la limite afin d'atteindre le sommet. Je suis confiant dans le fait qu'avec la nouvelle Ford Fiesta Rally4, Dennis aura le meilleur équipement pour viser des victoires et le championnat en ERC3 Junior.”

Découvrez-en plus sur Dennis Rådström en cliquant ici.

The post Une Fiesta Rally4 toute neuve pour le Junior ERC3 Radstrom appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.