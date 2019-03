Une grande année en ERC attend Herczig

Norbert Herczig, arrivé aujourd'hui sur São Miguel pour commencer ses ultimes préparatifs avant le Rallye des Açores, est prêt pour une de ses plus grandes saisons à ce jour.

Non seulement le pilote du MOL Racing Team passe à une toute nouvelle Volkswagen Polo GTI R5 en 2019, mais en plus sa campagne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes se terminera-t-elle sur son sol, natal avec le premier Rallye de Hongrie.

“Nous sommes très excités”, a dit Herczig, arrivé deux fois sur le podium durant sa première saison ERC en 2018. “Nous avons la possibilité de piloter encore immédiatement après la course [le lundi] et je suis très content que la Hongrie organise une course de l'ERC.”

