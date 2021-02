“ Nous sommes impatients de voir son niveau de performance mais il n’y aura pas de pression sur ses épaules [pour ses débuts sur une World Rally Car]” , a expliqué Adamo. “C’est plus un test qu’autre chose. Il doit s’acclimater et faire connaissance avec la nature très rapide de la voiture dans ces conditions hivernales. Nous espérons le voir à l’arrivée de la Power Stage [dernière spéciale du rallye] avec beaucoup de joie et de bonheur – tel est l’objectif principal.”

Solberg, dont les deux victoires au classement général en ERC ont été obtenues au Rallye de Liepāja en 2019 et la saison dernière, a déclaré : “La première chose à dire, c’est un grand merci à Hyundai Motorsport de me donner cette opportunité d’engranger de l’expérience et de me faire confiance en me faisant piloter l’i20 Coupe World Rally Car. C’est vraiment un rêve de faire mes débuts dans une World Rally Car avec le [constructeur] champion en titre.”