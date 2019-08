Marijan Griebel pense que les champions ERC Junior 2019, Filip Mareš et Efrén Llarena, ont tous deux une “grosse opportunité” de progresser après avoir conquis leurs titres respectifs.

Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA, Mareš, champion ERC1 Junior, disputera les Rallyes de Chypre et de Hongrie à venir avec le soutien d'Eurosport Events. Le promoteur de l'ERC financera aussi deux participations de Llarena, champion ERC3 Junior, à des manches de l'ERC1 Junior en 2020 avec une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia.

Griebel est passé au niveau R5 via la récompense pour avoir coiffé la couronne ERC3 Junior en 2016, avant de remporter le titre ERC1 Junior l'année suivante et reçu 100.000 euros de la part d'Eurosport Events en vue de 2018. Il a obtenu son meilleur classement à ce jour avec une cinquième place au Barum Czech Rally Zlín, et suivi avec intérêt la lutte pour le titre de la catégorie entre Mareš et Chris Ingram.

“C'était vraiment incroyable”, a dit l'Allemand. “Tous les deux le méritaient car ils avaient un super rythme et bien sûr, c'est une grosse opportunité pour les deux champions maintenant. L'ERC aide beaucoup de jeunes pilotes et avec les récompenses, c'est un bon pas pour leur carrière. Je leur souhaite le meilleur.”

Concernant sa propre performance en République tchèque, Griebel a ajouté : “J'ai piloté à 80% sans faire d'erreur et sur ce rallye très difficile, avec ces tactiques, on peut obtenir un bon résultat. Le Rallye Deutschland est le prochain pour moi et il était très important de ne pas prendre trop de risques. Je piloterai la ŠKODA Fabia R5 Evo pour la première fois [en Allemagne], ce sera quelque chose de nouveau pour moi mais faire ce rallye était une bonne préparation.”

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Une “grosse opportunité” pour les champions ERC Junior*, dit Griebel, deux fois titré appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.