Une liste d’engagés prometteuse pour le retour du Rallye de Pologne en ERC

Les pilotes de pointe du Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) voudront montrer leur talent lorsque le 75e PZM Rallye de Pologne représentera l'avant-dernière manche de la saison, la semaine prochaine (21-23 septembre).

Les organisateurs de ce spectaculaire rendez-vous sur terre ont dévoilé une excitante liste d'engagés comprenant 60 voitures, dont huit dans la catégorie ERC Junior U28 réservée aux espoirs disposant d'une R5.

Cette liste inclut le leader de la catégorie Fabian Kreim (en photo), les autres vainqueurs Nikolay Gryazin et Chris Ingram, ainsi que Filip Mareš et les talents locaux Tomasz Kasperczyk, Miko Marczyk et Łukasz Pieniazek.

Alexey Lukyanuk, qui mène le classement général du championnat d'Europe après six manches, est le principal favori alors que Mārtiņš Sesks, leader de l'ERC Junior des moins de 27 ans, est un des 11 pilotes engagés dans ce championnat soutenu par Pirelli.

La liste des champions nationaux passés et présents comprend Grzegorz Grzyb, Łukasz Habaj et Norbert Herczig. Orhan Avcioglu “zappe” sa manche nationale du championnat mondial, en Turquie cette semaine, pour poursuivre sa prometteuse campagne complète en ERC.

Marcin Słobodzian, du Subaru Poland Rally team, sera le pilote à suivre en WRC2 alors que Catie Munnings visera la victoire en ERC Ladies’ Trophy.

Cliquez ici pour voir la liste des engagés complète, que doit encore approuver la FIA.

