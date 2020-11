Devine, qui a impressionné lors des deux derniers rendez-vous de l’ERC, au Portugal et en Hongrie, sur la Hyundai i20 R5 qu’il partage avec son copilote James Fulton, fait partie des 27 pilotes engagés sur une voiture de type Rally2 et éligibles pour les points en championnat d’Europe sur l’asphalte canarien.

“Il y aura beaucoup de garçons rapides là-bas et c’est génial de voir ça, car on veut toujours faire ses preuves face aux meilleurs”, a-t-il déclaré. “Si nous pouvons trouver un peu plus de régularité dès le départ, ce sera très bien. Nous allons essayer de finir l’année sur une bonne note en atteignant la fin du rallye et glanant autant d’expérience que nous le pouvons pour l’année prochaine.”