Une moment “sympa” à 160 km/h pour Adielsson en ERC

Mattias Adielsson a insisté pour dire que garder le contrôle de sa Citroën en travers à 160 km/h au Rallye de Liepāja a été un moment “sympa”.

Le pilote du Sweden National Team a marqué d'importants moins en ERC1 Junior avec une sixième place en Lettonie, synonyme de premier top 10 pour lui dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

“J'ai eu une grosse frayeur dans le dernier virage de l'ES5 mais c'était sympa. On était en travers à 160 km/h mais j'ai rétrogradé pour prendre le virage”, a-t-il raconté.

Adielsson avait des espoirs élevés de faire un bon résultat sur ce qui se rapproche le plus d'un rallye “à la maison”pour lui, mais sa position sur la route a réduit les chances du duo qu'il forme avec son copilote Andreas Johansson.

“Je visais de m'élancer plus tôt sur ce rallye mais on a eu du mal dès le début avec notre position de départ et cela nous a mis dans un autre rallye tout le week-end”, a-t-il expliqué. “Il y avait beaucoup à apprendre mais on a besoin de plus de kilomètres dans la voiture, même si j'ai été très content de mon pilotage le dernier jour. Andreas et moi avons donné tout ce qu'on pouvait et on a attaqué très fort.”

