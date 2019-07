Une nouvelle approche met Munster “directement dans le jeu” en ERC3 Junior

Grégoire Munster a expliqué comment une nouvelle approche des reconnaissances l'a mis dans le rythme dès le départ du Rally di Roma Capitale.

Munster et son copilote Louis Louka ont été les deuxièmes plus rapides, parmi les concurrents de l'ERC3 Junior, dans la première spéciale de la manche italienne sur asphalte la semaine dernière.

Bien qu'une erreur dans la cinquième spéciale lui ait coûté un possible premier podium dans la catégorie des jeunes pilotes, le Belge de l'ADAC Opel Rallye Junior Team avait de quoi se réjouir au moment de l'arrivée, à Ostia, dimanche en fin d'après-midi.

“On s'était bien préparés en regardant beaucoup d'images de caméra embarquée des années précédentes”, a dit Munster. “On a essayé de prendre des notes parfaites pour être dans le rythme dès le début car c'était notre problème principal avant. Avec le deuxième temps [dans la première spéciale], on a été directement dans le jeu et ça s'est très bien passé. Mais j'ai fait une erreur dans la cinquième spéciale et malheureusement, ça nous a coûté un bon résultat.”

“Mais on a fini cinquièmes en ERC3 Junior, ce qui n'est pas mal, et on a montré un bon rythme le deuxième jour. On a fait un meilleur temps [dans l'ES14] quad tout le monde attaquait. Même en Rally 2, on a pu être rapides et c'est positif.”

“Ça a été une erreur stupide, pour être honnête. J'ai essayé d'être un peu plus large [dans une épingle] parce qu'il y avait une bordure à l'intérieur. Malheureusement, je l'ai touchée pour 30 ou 40 centimètres quand j'ai tiré le frein à main un peu trop tôt. Et là c'était fini car l'arbre de transmission avait cassé. Je suis désolé pour l'équipe et nous les gens qui nous ont soutenus.”

