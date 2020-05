Une nouvelle vidéo célèbre l’Abarth 124 rally avant sa deuxième saison en ERC

-

Luca Napolitano, responsable des marques Fiat et Abarth pour la région EMEA, et Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, apparaissent sur une nouvelle vidéo mise en ligne à l'approche de la saison de l'Abarth Rally Cup.

L'Abarth Rally Cup fera de nouveau partie du Championnat d'Europe FIA des Rallyes cette année et l'action dans cette catégorie réservée à l'Abarth 124 rally est très attendue.

Luca Napolitano a déclaré : "Au cours de leurs 70 ans d'histoire, les voitures Abarth ont couru sur tous les tracés européens. Elles sont arrivées victorieuses sur chacun d'entre eux. Aujourd'hui, avec près de 100 victoires de classe, la 124 rally est toujours la voiture à battre dans la classe R-GT."

"Durant le Championnat d'Europe des Rallyes 2019, la 124 rally a remporté 57 des 88 spéciales auxquelles elle a participé. Nous sommes impatients de reprendre la compétition et de gagner à nouveau."

L'Abarth 124 rally a été utilisée en compétition dans 16 pays, participant à environ 150 événements internationaux et 25 championnats nationaux et internationaux. Elle a remporté près de 100 victoires dans sa catégorie, s'imposant comme la voiture à battre dans la Coupe R-GT de la FIA en 2018 et 2019. Au cours de ses trois années d'existence, l'Abarth 124 rally a parcouru plus de 300.000 kilomètres en compétition.

Lors de l'ERC 2019, sur les 88 spéciales qu'elle a disputées, l'Abarth 124 rally a réalisé 57 meilleurs temps. Elle a parcouru plus de 4000 kilomètres, dont 1200 chronométrés.

Jean-Baptiste Ley a déclaré : "L'année dernière, l'Abarth Rally Cup a joué un rôle majeur dans le Championnat d'Europe des Rallyes. Nous sommes impatients de revoir l'Abarth 124 rally en ERC dès la reprise de la saison."

L'Abarth Rally Cup 2019 était composée du Rally Islas Canarias, du Rallye de Liepāja, du 76e Rallye de Pologne, du Rally di Roma Capitale, du Barum Czech Rally Zlín et du Rallye de Hongrie.

L'Italien Andrea Nucita a remporté le titre lors d'un ultime bras de fer avec le Polonais Dariusz Poloński. L'Espagnol Alberto Monarri s'est classé troisième.

Abarth a également remporté la Coupe R-GT de la FIA en 2019. L'Italien Enrico Brazzoli a remporté sa catégorie au Rallye Monte-Carlo, au Tour de Corse et au Rallye Sanremo.

Cliquez sur le lien suivant pour voir la vidéo: https://youtu.be/jgacGOG8U0w

