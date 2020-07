Une nouvelle vidéo met en lumière le rôle clé de P1 Racing Fuels en ERC

-

Une nouvelle vidéo mettant en lumière le rôle clé joué par P1 Racing Fuels, Partenaire Officiel du Championnat d'Europe FIA des Rallyes de la FIA pour le carburant, est en ligne.

Avec des contributions du Champion du Monde des Rallyes 2003, Petter Solberg, qui a utilisé les produits de P1 Racing Fuels durant son passage au volant dans le Championnat du Monde FIA de Rallycross, de son fils Oliver et d'Alessandro Ferrari pour représenter l'entreprise, cette vidéo met en lumière les carburants et services fournis par P1 Racing Fuels. Elle évoque aussi le P1 Racing Fuels Challenge.

Oliver Solberg a remporté la catégorie ERC1 Junior en terminant troisième du général au Rally di Roma Capitale, le week-end dernier, avec P1 Racing Fuels équipant sa Volkswagen Polo GTI R5. Apparaissant dans la vidéo, le jeune pilote explique :“Bien sûr, on sent la différence avec un bon carburant, on a besoin d'un niveau de performance élevé et on sent directement si on a le meilleur carburant. On recherche toujours de la performance et ceci est le meilleur carburant.”

La vidéo est disponible ici à partir de 18h00 CET, aujourd'hui (30 juillet).

