Une nouvelle voiture pour Habaj en ERC

Łukasz Habaj va disputer la manche décisive de cette saison du Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur une ŠKODA Fabia R5.

Alors qu'il disposait précédemment d'une Ford Fiesta R5, le pilote de l'eSky Rally Team utilisera un exemplaire de la voiture tchèque pour la première fois cette semaine au Rally Elektrėnai en Lituanie, comptant pour le championnat de Pologne (7-8 septembre) puis lors du Rally Liepāja qui conclura la saison ERC 2018 du 12 au 14 octobre.

Ce changement de monture a fait manquer le Barum Czech Rally Zlín à Habaj et à son copilote Daniel Dymurski, le mois dernier, et fait qu'une participation à leur manche nationale de l'ERC, le 75e PZM Rallye de Pologne du 21 au 23 septembre, reste en suspens.

“Le futur est fait de ce que nous faisons aujourd'hui”, dit Habaj, champion de Pologne 2015. “Bien sûr, nous voulions vraiment courir [à Zlín] car c'est non seulement une célébration du vrai sport automobile, mais aussi une grande chance de se comparer à de nombreux pilotes de premier plan.”

“Notre saison est marquée par de nombreux soucis sur la voiture et il est maintenant clair que nous n'obtiendrons pas le résultat pour lequel nous travaillions. Par conséquent, nous avons décidé de ne rien laisser au hasard et de tester quelques nouvelles idées avant que la saison 2019 ne commence. De plus, je veux améliorer mon rythme sur la terre. C'est pourquoi nous nous concentrons sur le Rally Elektrėnai, sixième manche du championnat de Pologne, au lieu d'être allés à Zlín.”

“Nous envisageons de nous engager aussi sur le Rallye de Pologne, mais cela reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que nous ferons les spéciales sur terre du Rally Liepāja. À l'Elektrėnai et au Liepāja, nous aurons une Fabia R5, pas la Fiesta. La R5 de M-Sport reste une voiture très compétitive dans les mains d'un pilote talentueux, mais j'aimerais voir ce que je peux faire au volant d'une Fabia.”

