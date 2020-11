Lointain 18e de retour dans la ville hôte de Nyíregyháza au terme de la première étape, Lukyanuk n’a pas renoncé pour autant. Il a roulé à fond le lendemain pour remporter la deuxième étape et remonter à la 13e place du général ,avec deux victoires en spéciale à la clé. Sa performance a réduit l’écart avec Mikkelsen à 4min53,5s – et montré à quel point la suite aurait pu être différente.

“Nous avons gagné la journée, mission accomplie donc”, a dit Lukyanuk, qui partage une Citroën C3 R5 équipée de Pirelli avec son copilote Dmitry Eremeev. “La gestion du risque est une chose sur laquelle je dois travailler, bien sûr, et on voit qu’il est possible d’être plus rapide. L’un dans l’autre, nous avons essayé de nous concentrer sur la vitesse et la régularité, et ça s’est bien passé.”