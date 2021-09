Javier Pardo a remporté trois victoires en autant de départs dans le Championnat FIA ERC2 en dominant la catégorie lors du 55e Rallye des Açores.

Au volant d’une des Suzuki Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica, l’Espagnol a toujours contrôlé la course après avoir abordé la dernière journée avec une avance de 3min37,1s avec son copilote Adrián Perez, malgré un problème d’amortisseur arrière à la fin de l’ES11 qui l’a forcé à baisser de rythme dans les deux dernières spéciales.



“Cela a été un très bon rallye mais ce résultat est aussi pour mon copilote et mon équipe, ils ont fait du très bon travail”, a déclaré Pardo.



Victor Cartier a surmonté une fuite d’eau, un problème de soupape d’échappement et un contact avec un rocher dans l’ES11 pour ramener sa Toyota Yaris Rally2 Kit, construite par ses soins, en deuxième position. Les exploits du Français seront documentés dans le magazineERC All Accessdiffusé sur Eurosport 1 à 22h40 CET le mardi 21 septembre.



Dmitry Feofanov s’est contenté de la troisième place après avoir reconnu“quelques erreurs”dans l’ES7.“Nous avons perdu beaucoup de temps et, ensuite, décidé de ne pas trop attaquer”, a expliqué le pilote basé en Lettonie.



Ralenti par un problème technique le premier jour, Joan Vinyes a retrouvé de la vitesse avec la seconde voiture de Suzuki Motor Ibérica et a remporté plusieurs victoires en spéciale pour se hisser à la quatrième place de la catégorie.

