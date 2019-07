Une quatrième place pour Talas en ERC Junior

Jan Talaš a montré son esprit combatif pour signer son meilleur classement à ce jour dans le Championnat FIA ERC3 Junior, la semaine dernière au Rally di Roma Capitale.

L'espoir de l'ACCR Czech Rally team, copiloté par Ondřej Krajča, s'est classé quatrième de la catégorie soutenue par Pirelli pour sa première apparition sur le rendez-vous italien.

“Le premier jour, on a eu un problème de suspension arrière le matin, une crevaison à l'avant droit, un problème d'intercom et un très gros problème d'embrayage”, dit Talaš.

“On a eu une bonne deuxième journée et les temps ont été meilleurs que le premier jour, mais on a eu un petit problème avec l'arbre de transmission dans la super spéciale. Le week-end a été très difficile, mais on a de nouvelles expériences de ce rallye.”

