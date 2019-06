Tibor Érdi Jr a eu une bonne raison de sourire pour son retour au Rallye de Liepāja, théâtre de ses débuts sur une voiture de type R5 sept mois plus tôt.

Érdi Jr a intégré la catégorie reine du Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur ce rapide rallye terre en octobre 2018. Pour son retour le mois dernier, le double détenteur du titre ERC2 s'est classé 15e.



“La position sur la route ne m'a pas beaucoup aidé le premier jour, mais le deuxième, nous étions bien plus rapides, on a appris beaucoup de la voiture et le sourire est revenu”, a-t-il déclaré.



Le Rallye de Pologne, prochain rendez-vous de l'ERC, aura lieu du 28 au 30 juin.

The post Une raison de sourire pour le champion ERC2 Érdi Jr appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.