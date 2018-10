Une ŠKODA Fabia R5 pour le champion ERC2 Érdi Jr

Tibor Érdi Jr va passer dans la “première division” du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en disputant le Rally Liepāja, dernière manche de la saison, au volant d'une ŠKODA Fabia R5.

Le Hongrois a remporté le titre ERC2* pour la deuxième année consécutive grâce à sa quatrième victoire de la saison, au Barum Czech Rally Zlín le mois dernier.

La couronne maintenant assurée, le pilote de 35 ans passera donc de sa Mitsubishi Lancer Evolution X à une ŠKODA Fabia R5 en Lettonie, dans le cadre de sa préparation pour ce qu'il espère être une saison complète avec une R5 en 2019.

“On a fait l'impasse sur le Rallye de Pologne pour prendre livraison de notre ŠKODA Fabia R5 et on est très excités d'avoir cette opportunité de finir ainsi une saison géniale pour nous”, explique Érdi Jr. “On a piloté une ŠKODA Fabia R5 au Mikulás Rally, en Hongrie, il y a deux ans et on commence maintenant nos préparatifs pour l'année prochaine en faisant le plus de kilomètres possible. J'ai déjà conduit une World Rally Car, donc ce n'est pas un problème de piloter cette voiture plus rapide qui m'offre un nouveau ressenti.”

L'Érdi Rallye Team a accueilli sa toute nouvelle Fabia R5 en provenance de Mladá Boleslav, quartier général de la marque tchèque, le mois dernier. Une période de tests – comprenant deux rallyes – est maintenant prévue avant l'année prochaine.

“Que Tibor et l'Érdi Rallye Team grimpent en R5 pour la dernière manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes est une très bonne nouvelle”, déclare Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC. “Tibor s'est établi comme un des meilleurs éléments de la catégorie Groupe N des voitures de série, mais qu'il se prépare à relever un nouveau défi, et à prouver son talent sur une voiture de rallye à la fois plus rapide et plus avancée, est génial.”

Après leur première sortie sur le Rally Liepāja, qui sera couru sur terre du 12 au 14 octobre, Érdi Jr et son copilote György Papp iront affronter l'asphalte au Nyíregyháza Rally du 9 au 11 novembre.

Le Rally Liepāja, qui comprendra 12 spéciales rapides pour une distance chronométrée de 204,41 kilomètres, apparaît pour la sixième fois au calendrier du Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Érdi Jr et Papp y ont couru à deux reprises précédemment, y compris en 2017 où ils ont remporté le titre ERC2 le dernier jour aux dépens de Zelindo Melegari et Maurizio Barone.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

