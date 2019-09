Une spéciale 8 pas géniale pour les Hongrois de l’ERC

Les pilotes hongrois du Championnat d'Europe FIA des Rallyes que sont Tibor Érdi Jr et Norbert Herczig ont enduré une huitième spéciale à oublier au Rallye de Chypre, ce matin.

Érdi Jr est sorti de la route et a rempli de boue le radiateur de sa ŠKODA Fabia R5, alors qu'Herczig a été retardé en endommageant l'avant-gauche de sa Volkswagen Polo GTI R5 dans cette même spéciale, terminant la boucle matinale en deux roues motrices.

“On est allés dans une petite rivière, le radiateur était plein de boue et la température trop élevée”, a explique Érdi Jr, double champion ERC2. “On a préservé le moteur en mode éco et roulé lentement. La dernière spéciale a été entièrement en mode sécurité mais les gars ont résolu le problème à l'assistance.”

Herczig, pilote du MOL Racing Team, quadruple vainqueur de son championnat national et qui a fini sur le podium la saison dernière à Chypre, a déclaré : “Au milieu de la spéciale, on a heurté un arbre légèrement avec la roue avant gauche, l'arbre de transmission est sorti de la boîte de vitesses et nous n'avions plus nos quatre roues motrices. Mais les problèmes font partie du sport. Nous sommes contents d'être à l'assistance.”

À trois spéciales de l'arrivée du Rallye de Chypre, Herczig est 11e et Érdi Jr a glissé à la 15e place.

