Une spéciale unique sur un volcan pour conclure l’Azores Rallye en ERC

La spéciale que l'ancien vainqueur Craig Breen estime sans égale en matière de “spectacle” conclura la manche d'ouverture du FIA European Rally Championship, l'Azores Rallye, le mois prochain.

L'organisateur, Grupo Desportivo Comercial, a confirmé la présence de la célèbre spéciale volcanique de Sete Cidades, traditionnellement parcourue le deuxième jour de l'Azores Rallye. Cette fois, elle conclura ce spectaculaire rallye sur l'île de São Miguel au milieu de l'océan Atlantique.



Breen, qui a remporté l'Azores Rallye en 2015, déclare : “Il n'y a probablement pas de spectacle au niveau de Sete Cidades dans le monde du sport. Piloter une voiture de rallye au bord d'un volcan est une expérience incroyable.”



Parmi les autres changements enthousiasmants pour la 55e édition de l'Azores Rallye, qui aura lieu du 26 au 28 mars, le City Show sur asphalte de Ponta Delgada ne sera plus une démonstration le mercredi soir mais une spéciale le jeudi 26 mars sous un nouveau nom : la PDL Stage.



Enfin, Graminhais et Tronqueira, à l'est de São Miguel, feront partie de la première étape le vendredi 27 mars, ayant précédemment été abordés le dernier jour.



Les inscriptions s'ouvriront le 7 février lorsque la réglementation complète sera publiée.

