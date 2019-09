Ekaterina Stratieva va poursuivre son retour en FIA European Rally Championship au Cyprus Rally ce mois-ci.

Victorieuse de l'ERC Ladies’ Trophy 2015, Stratieva s'est classée deuxième de sa catégorie au Barum Czech Rally Zlín le mois dernier.



Malgré son ambition de participer à davantage d'épreuves, elle reconnaît que sa présence au Cyprus Rally, qui aura lieu du 27 au 29 septembre, n'était qu'un rêve jusqu'à l'intervention de son principal partenaire Petrol.



“Je suis enthousiasmée et heureuse,” se délecte la Bulgare. “Le Cyprus Rally sera un grand défi car c'est une course inconnue pour moi et je n'ai pas beaucoup d'expérience sur terre. J'ai toujours voulu participer à ce rallye, mais sans mes partenaires chez Petrol, cela serait resté un rêve.”



“Comme à Zlín, j'aurai l'honneur de prendre le départ avec une Peugeot 208 R2, mais de Saintéloc Racing cette fois. J'ai toujours secrètement rêvé et espéré d'avoir une si bonne écurie à mes côtés. Je ferai pleinement confiance à ses compétences et à son expérience pour m'aider et me suggérer des réglages 'terre' pour la voiture.”



Stratieva n'a pas évolué sur terre depuis sa participation aux rallyes ERC des Açores, de Grèce et de Lettonie en 2014. Son copilote Georgi Avramov, lui, a toujours roulé uniquement sur asphalte en compétition.

The post Une Stratieva enthousiaste poursuit son retour en ERC à Chypre appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.