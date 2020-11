Molle a livré toute la saison une bataille héroïque face à plusieurs pilotes d’une Rally4 avec sa plus ancienne Peugeot 208 R2, et le pilote de l’équipe italienne Delta Racing aborde la manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2020 à la troisième place au classement tant de l’ERC3 que de l’ERC3 Junior.

Tempestini en mission découverte et redécouverte à la fois en ERC1 Junior

“Le problème pour nous est que c’est en montée [en deux nombreux endroits], et ce sera dur [pour notre R2] face aux Rally4”, dit Molle, associé au copilote français Florian Barral. “Nous visons la troisième place au général en ERC3 et ERC3 Junior. Nous occupons ces positions pour l’instant et allons nous battre pour les sauver dans les deux championnats.”