Unité polonaise pour Stec en ERC avant de courir à Rome

Adam Stec a fait de ses débuts dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA une démonstration d'unité polonaise.

Stec a fait appel à l'ancien champion ERC2 Wojciech Chuchała pour le conseiller, a recruté Kamil Kozdroń, du département compétition client de M-Sport Poland, pour être son copilote, et il courra sur la Ford Fiesta R5 pilotée l'année dernière par un habitué de l'ERC, Jarosław Kołtun.

“Nous apprécions la collaboration avec Wojciech Chuchała, qui est non seulement un pilote de rallye talentueux mais aussi un très bon entraîneur doté de connaissances de fond et de compétences pédagogiques étendues”, dit Stec. “Le week-end dernier, nous avons travaillé ensemble avec l'équipe sur le set-up optimal de la voiture, et glané plus d'assurance au volant de la R5 dans ces portions rapides sur asphalte.”

Kołtun est lui aussi engagé au Rally di Roma Capitale, sous la bannière PLON RT. Il pilotera une Ford Fiesta R5 MkII.

