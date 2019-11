Fabian Kreim, vainqueur d'un rallye en FIA ERC1 Junior Championship 2018, a été confirmé comme champion d'Allemagne des rallyes pour la troisième fois suite à une procédure d'appel.

Kreim avait été disqualifié de la troisième place de l'ADAC 3-Städte-Rallye, accusé de ne pas s'être arrêté pour un accident. Cependant, l'appel auprès de la fédération allemande du sport automobile (DMSB) a confirmé le résultat d'origine obtenu par Kreim et son copilote Tobias Braun : Kreim est donc triple champion d'Allemagne, suite à ses succès de 2016 et 2017.



Courant pour ŠKODA Auto Deutschland, Kreim a joué le titre ERC1 Junior en 2018, finissant troisième après la manche décisive en Lettonie. Il s'est imposé dans cette catégorie au Rally di Roma Capitale et est monté sur le podium au Rally Islas Canarias, au Barum Czech Rally Zlín et au PZM 75th Rally Poland avec son copilote de l'époque, Frank Christian.



Photo :ADAC Motorsport

The post Vainqueur en ERC1 Junior, Kreim est triple champion d’Allemagne appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.