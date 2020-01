Vainqueur en ERC3, Bernardi est choisi par Renault pour ouvrir le Rallye Monte-Carlo

Florian Bernardi, vainqueur dans la catégorie ERC3 du FIA European Rally Championship, aura le privilège d'ouvrir le Rallye Monte-Carlo, rien que ça.

Bernardi a été choisi par Renault Sport pour piloter la toute nouvelle Renault Clio 5 Rally lors de la manche d'ouverture du championnat du monde, à la fin du mois.



Si le talentueux Français sera en réalité au volant de la voiture n°0, en ouverture des spéciales, c'est néanmoins une opportunité non négligeable pour son copilote Victor Bellotto et lui.



"Ce sera effectivement un vrai baptême dans ce rôle au Rallye Monte-Carlo,” déclare Bernardi. “Nous aurons l'opportunité de vivre de l'intérieur la première apparition de la toute nouvelle Renault Clio 5 Rally, qui plus est sur l'un des rallyes les plus légendaires au monde. Après avoir participé au développement, c'est un véritable honneur de représenter Renault Sport et une opportunité exceptionnelle d'accumuler de précieux kilomètres avec cette nouvelle voiture. Nous souhaitons remercier Renault Sport et l'Automobile Club de Monaco pour leur confiance.”



Bernardi a fait cinq apparitions en ERC3 la saison dernière, s'imposant dans sa catégorie au Rally Islas Canarias et prenant la cinquième place du classement final.

