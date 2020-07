vBeaucoup de premières en ERC pour le champion de Pologne Marczyk et ORLEN

-

Le champion de Pologne Miko Marczyk a expérimenté nombre de premières fois au Rally di Roma Capitale le week-end dernier, mais a piloté sans commettre d'erreur, inscrivant des points très utiles et glanant une connaissance précieuse du Championnat FIA ERC1 Junior.

Passé de Kresta Racing à Sports Racing Technologies durant sa préparation de l'événement, Marczyk a terminé 10e au général et sixième en ERC1 Junior avec le Team ORLEN.

“Ce n'est peut-être pas notre meilleure position mais après une si longue pause, c'est du bon travail que nous avons fait car il ne nous était pas possible de viser mieux”, a réagi Marczyk, copiloté par Szymon Gospadarczyk. “Mais dans la catégorie ERC1 Junior, la plus importante pour nous, nous prenons la sixième place, ce qui n'est pas mauvais, et marquons nos premiers points de la saison.”

“De plus, nous avons parcouru toute la distance du rallye, 200 kilomètres, et maintenant j'en sais beaucoup plus. C'était mon premier avec [la Škoda Fabia Rally2 Evo], mon premier sur ces pneus Michelin durs et mon premier sur un asphalte aussi abrasif et adhérent. Ça faisait plein de premières et nous n'avons commis aucune erreur importante.”

