“Gagner une course procure un sentiment fabuleux”, dit-il. “Ce fut une expérience fantastique, et j’espère que j’aurai l’opportunité de la vivre encore à quelques reprises dans l’avenir. C’est, je pense, un succès sur lequel nous pouvons construire. La victoire nous a fait du bien, nous a fait avancer, et finalement, nous sommes conscients de ce qu’il faut pour gagner. Cependant, à Nyíregyháza, tout sera différent. Nous pouvons nous attendre à un week-end bien plus difficile qui conviendra mieux à nos rivaux plus expérimentés.”