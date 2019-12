Ekaterina Stratieva a été reconnue par Peugeot Sport après avoir remporté l'ERC Ladies’ Trophy 2019.

La Bulgare a été sacrée au volant d'une Peugeot 208 R2 et a rejoint d'autres pilotes Peugeot couronnés lors d'un événement à Paris il y a quelques jours.



Directeur de Peugeot Sport, François Wales a remis à Stratieva une plaque et une bouteille de champagne inédite produite par l'un des principaux ingénieurs de Peugeot Sport.



“Cette reconnaissance est très importante pour nous et nous motive à continuer à nous battre et à organiser les choses pour une meilleure saison 2020,” a déclaré Stratieva.



Efrén Llarena et Sara Fernández ont également été salués lors de cet événement pour avoir leur sacre en ERC3 et en ERC3 Junior au sein du FIA European Rally Championship.

The post Victorieuse de l’ERC Ladies’ Trophy, Stratieva honorée aux Peugeot Sport Awards à Paris appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.