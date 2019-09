Vidéo : Habaj, as de l’ERC, héros à domicile

Łukasz Habaj est passé de quatre roues motrices à deux seulement pour le Rajd Śląska, qui fait partie du championnat polonais, le week-end dernier.

Vainqueur cette saison en FIA European Rally Championship, Habaj s'est remémoré de bons souvenirs du début de sa carrière en troquant sa ŠKODA Fabia R5 pour une Fiat Seicento Abarth.



“Si vous aviez une kit car si mignonne dans votre garage et un rallye qui a lieu à un kilomètre de chez vous, ne participeriez-vous pas ?” sourit Habaj. “C'était purement pour le fun, et c'était évidemment un très bon entraînement pour moi [car c'est une] voiture très exigeante à piloter. Nous avons beaucoup attiré l'attention des médias et des spectateurs et espérons leur avoir donné beaucoup d'émotions positives.”



La caméra embarquée de Habaj au volant de sa Fiat au Rajd Śląska peut être visionnée en cliquantici.



Pour en savoir plus sur Habaj avant le Cyprus Rally, où il fera partie des trois candidats au titre, rendez-vous surFIAERC.com.

