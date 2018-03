Vieira premier à s’élancer, 11 équipages de retour pour l’étape 2 aux Açores ERC

Carlos Vieira ouvrira la route en Championnat d'Europe FIA des Rallyes durant la dernière journée du Rallye Azores Airlines, pour les six spéciales de la deuxième étape, à bord de sa Hyundai i20 R5 du Team Hyundai Portugal.

Premier à s'élancer sur deux parcours pas encore disputées cette année, le champion du Portugal en titre va faire face à un important balayage de la route, alors que le leader du rallye, Alexey Lukyanuk, bénéficiera d'un terrain bien mieux dégagé en évoluant en dixième position.



Frank Tore Larsen a terminé la journée de vendredi là où il l'avait commencée, à la neuvième place, et contribuera donc une fois encore lui aussi au nettoyage de la route en tant que second concurrent sur celle-ci, Rhys Yates et Bernardo Sousa venant ensuite.



Le balayage de la route ne sera pas un gros problème pour les pilotes ERC2 et ERC3. Le leader de cette dernière catégorie, Mārtiņš Sesks, sera le 23e à s'élancer, huit minutes avant Sergei Remennik qui mène la première citée.



Onze équipages qui ont abandonné durant la première étape doivent repartir aujourd'hui, bien que cela soit encore sous réserve de contrôles pour certains. Dix doivent repasser par les vérifications techniques, tandis qu'Emma Falcón subira un examen médical après s'être fait mal au dos hier.



Hermann Neubauer et Albert von Thurn und Taxis ne disputeront pas la deuxième étape, leurs voitures ayant subi des dégâts trop importants – respectivement au niveau du châssis et de l'arceau de sécurité.