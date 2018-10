Mattia Vita s'apprête à retrouver le “feeling fabuleux” que lui procure le pilotage sur terre, cette semaine, pour ses débuts sur le Rally Liepāja avec sa PEUGEOT 208 R2.

Avec une série de trois arrivées parmi les quatre premiers à son actif, la confiance de Vita est élevée dans le Championnat FIA ERC des moins de 27 ans soutenu par Pirelli.

“Je suis impatient d'être à Liepāja car durant le Rallye de Pologne, ma confiance s'est beaucoup améliorée concernant le pilotage sur terre”, a dit l'Italien du TRT Junior Rally Team. “Le ressenti que vous donne une voiture de rallye, quand vous la pilotez en travers sur terre, est tout simplement fabuleux. De toute ma carrière, je n'ai jamais été aussi heureux de piloter.”

Et l'Italien de poursuivre : “Comme en Pologne, on va trouver des spéciales rapides à Liepāja, mais il semble que les routes seront plus larges. Notre objectif reste le même : progresser sans temps mort du début à la fin de la course.”

The post Vita impatient de connaître un “ feeling fabuleux” en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.