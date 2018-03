Vita prend sa revanche avec des points en ERC Junior

Mattia Vita a pris sa revanche après une première déception pour aller marquer des points pour ses débuts dans le championnat FIA ERC Junior Under 27 le week-end dernier.

Le pilote italien a terminé sixième de sa classe sur le Azores Airlines Rallye après être reparti lors de la dernière journée, suite à un abandon lors de la première étape dans la fameuse spéciale Sete Cidades.



"Nous avons été malchanceux lors de la seconde journée où nous avons eu un problème de roue et je n'ai pas pu finir Sete Cidades", a expliqué Vita. "Malheureusement, 100 mètres avant la fin la roue avant droite a cassé, mais heureusement nous étions dans un virage lent. C'était très frustrant."



S'il a raté plusieurs spéciales du vendredi, Vita était satisfait de l'expérience engrangée lors de ses débuts sur terre.



"J'ai pris une belle, très belle dose d'expérience de cette course", continue Vita. "C'est incroyable de terminer ce rallye, c'est très, très difficile mais avec des fans incroyables et des paysages incroyables. Il s'agissait de mes premiers pas sur terre, et petit à petit, j'ai appris sur cette surface mais c'est difficile. Je n'ai pas fait d'erreur, mais un élément cassé ce qui peut arriver sur une course comme celle-ci."