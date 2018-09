Vita prépare en ligne son prochain défi de l’ERC Junior

Mattia Vita s'est préparé pour ses débuts au PZM Rallye de Pologne, dans le cadre du Championnat FIA ERC Junior Under 27, en regardant des images de caméra embarquée des éditions récentes de cette spectaculaire épreuve sur terre.

L'ancien pilote de circuit a très peu d'expérience sur la terre, et le rendez-vous basé à Mikołajki est tout nouveau pour le membre du TRT Junior Rally Team qui s'est donc imposé plusieurs séances de visionnage en ligne.

“Je ne connais pas très bien le Rallye de Pologne”, rappelle l'Italien, copiloté par son compatriote Pietro Ometto. “J'ai passé les derniers jours à étudier des images embarquées des précédentes éditions en championnat du monde, essayant de comprendre quelle surface je vais trouver.”

“Ce que j'ai pu voir est que c'est de la terre sableuse, ce qui veut dire, j'en suis sûr, que les voitures R5 laisseront de gros creux sur la route et que les deux roues motrices auront du mal à trouver de la traction.”

Et de poursuivre : “J'espère qu'il y aura du soleil parce que considérant mon expérience minimale sur terre, une surface boueuse serait une difficulté de plus. Je veux faire de mon mieux et continuer de m'améliorer en tant que pilote.”

Le PZM Rallye de Pologne sera l'avant-dernière manche de la catégorie soutenue par Pirelli, du 21 au 23 septembre.

