Vita s’éclate et continue de marquer en ERC Junior

Les spéciales sur terre sont le nouvel amour de Vita après qu'il s'est classé quatrième en FIA ERC Junior des moins de 27 ans pour la troisième fois en trois rallyes.

Avec à son actif une seule participation sur ce type de surface avant le PZM Rallye de Pologne, Vita a suivi une belle courbe d'apprentissage sur ce rendez-vous très rapide.

Malgré un contact avec un arbre le premier jour, Vita a relevé le défi sur sa PEUGEOT 208 R2 du TRT Junior Rally Team.

“Ce rallye a été fabuleux, je l'ai adoré et être quatrième en ERC Junior des moins de 27 ans est un bon résultat”, a dit l'Italien, copiloté par son compatriote Pietro Ometto. “C'était mon second rallye sur terre après les Açores. C'est très rapide et très étroit mais les spéciales sont belles, et le paysage aussi.”

“On a amélioré de plus de 30 secondes par spéciale dans la deuxième boucle, c'est beaucoup mais les gars de devant sont les meilleurs sur le continent, alors les approcher est très difficile mais c'est mon objectif.”

“Cela a été un rallye difficile et j'ai fait une erreur stupide samedi. C'était dans un virage très étroit, très lent, je suis entré trop rapidement et j'ai heurté un arbre avec pile le milieu de la voiture. Par chance, on n'a pas cassé de roue et on a pu continuer.”

