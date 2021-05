Adrienn Vogel a terminé première pilote internationale dans la catégorie 2RM à l’Auto UH Rallysprint Kopná, en République tchèque, le week-end dernier.

Tirant le meilleur parti du soutien et de la connaissance du terrain de l’équipe locale Orsák Rallysport, la Hongroise a terminé 29e sur 118 participants au volant de la Ford Fiesta Rally4 qu’elle partageait avec sa copilote Ivett Notheisz.

« Cela a été l’une des courses les plus difficiles de notre vie en République tchèque », a déclaré Vogel, qui a impressionné lors de sa campagne ERC3 en 2020 avec deux arrivées dans le top 5. « Ça nous a mis à l’épreuve à tous les niveaux, mais ça en valait la peine. Des spéciales bosselées, délicates, pleines de boue et d’eau, cela a demandé une concentration énorme, mais nous avons apprécié chaque minute et appris beaucoup à chaque instant. »

Basée à Slušovice, près de la ville de Zlín où se déroulera le Barum Czech Rally Zlín en août prochain, cette épreuve courue sur sept spéciales cette année utilise des routes similaires à celles qui font partie de l’itinéraire du célèbre rallye ERC, l’une des quatre épreuves du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA que Vogel prévoit de disputer cette saison.

