Vogel courra en ERC à domicile

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes accueillera une nouvelle pilote féminine quand Adrienn Vogel y fera ses débuts lors de la dernière manche en Hongrie, au mois de novembre, sur une Ford Fiesta R2T.

Vogel, qui combine sa carrière en compétition avec son travail de présentatrice télé, a disputé son premier rallye en 2014 et bâti son expérience essentiellement au volant d'une Kia Picanto, bien qu'ayant couru deux rendez-vous avec une Fiesta R2T construite par M-Sport.

“Mes débuts avec cette voiture remontent au mois d'avril en Pologne”, explique Vogel. “Ensuite, j'ai été invitée à une séance d'essais de l'équipe M-Sport lors de laquelle j'ai fait forte impression auprès de l'ingénieur. Mais la dernière fois, le Rallye Perger Mühlstein, en Autriche, a été un défi différent pour moi et pour ma copilote Ivett Notheisz. On a pris beaucoup d'expérience, appris beaucoup et j'en sais plus maintenant sur la R2. Nous avons fini troisièmes de notre catégorie.”

Vogel, qui dispute sa troisième saison en Kia Platinum Cup, et Notheisz se préparent maintenant pour leur arrivée sur la scène internationale du sport automobile au Rallye de Hongrie, lequel se déroulera autour de Nyíregyháza du 8 au 10 novembre.

“Ça va être difficile mais nous sommes impatientes de faire nos débuts à domicile, soutenues par le public hongrois. Depuis le début de l'année, nous explorons des opportunités en ERC et grâce à la décision de la FIA, nous avons le Rallye de Hongrie au calendrier de l'ERC cette année – c'était clairement la parfaite chance pour nous.”

Emma Falcón, Catie Munnings, Cristiana Oprea et Nabila Tejpar sont des concurrentes régulières de l'ERC Ladies’ Trophy cette saison.

