Voici la nouvelle voiture du promu de l’ERC Junior, Huttunen

Voici à quoi ressemblera la Hyundai i20 R5 de nouvelle génération de Jari Huttunen lorsque ce dernier attaquera les spéciales du Championnat du monde des Rallyes WRC en 2018.

Huttunen, dauphin de son équipier chez Opel Chris Ingram à l'issue du premier championnat FIA ERC Junior Under 27, disputera quelques manches de la catégorie WRC2 dans le cadre du programme de développement de Hyundai Motorsport.



Jusqu'ici, le jeune Finlandais de 23 ans a été confirmé pour les manches de championnat du monde en Suède et au Mexique aux côtés de son compatriote, et copilote régulier, Antti Linnaketo. Il entend bien tirer le maximum de cette opportunité de rêve.



"Mon objectif sera d'atteindre les attentes de l'équipe dans chacun des rallyes auxquels je vais prendre part", a commenté Huttunen. "Il s'agira d'un processus d'apprentissage et j'entends bien tirer le maximum de cette opportunité. La Suède et le Mexique sont deux épreuves très différentes, nous devrons donc être à notre maximum dès le début. Nous avons une super voiture, et beaucoup d'optimisme, que nous essaierons de transformer en résultats positifs dans ces deux premières épreuves".



La progression de Huttunen en championnat du monde est en phase avec l'objectif de l'ERC d'offrir à des pilotes de talents une voie claire et structurée du niveau national à un niveau international. Stéphane Lefebvre est un autre promu de renom de l'ERC Junior au WRC.