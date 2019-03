Voici la voiture construite par Llarena et Fernández pour l’ERC !

Cette Peugeot 208 R2 est celle qu'Efrén Llarena et Sara Fernández utiliseront pour disputer le Championnat FIA ERC3 Junior en 2019 – et qu'ils ont construite eux-mêmes en partant de zéro.

Le duo du Rally Team Spain soutenu par la fédération espagnole RFEDA a passé 150 heures à transformer un lot de pièces en une voiture qu'il utilisera à partir du Rallye des Açores, cette semaine.

“C'est une façon pour nous d'être là”, explique Llarena. “On construit la voiture, on économise un peu d'argent et on la connaît aussi très bien maintenant. Elle est complètement nouvelle et on en est très contents.”

Llarena et Fernández se sont préparés pour les Açores avec une victoire de classe au rallye sur terre des Tierras Altas de Lorca, dans leur Espagne natale, le week-end dernier.

“C'était bien d'essayer de trouver le feeling, on a engrangé quelques kilomètres et on est contents puisqu'on a gagné”, dit Llarena.

Photo : Julian Porter/ERC Radio

