Voiture différente, approche identique pour Antunes en ERC3 Junior

Pedro Antunes va faire son retour au volant d'une Peugeot 208 R2 cette semaine sur le 76e Rallye PZM de Pologne, quatrième rendez-vous du Championnat FIA ERC3 Junior.

Antunes était passé sur une Ford Fiesta R2T pour le Rallye de Liepāja où il avait poursuivi son impressionnant début de première campagne complète dans la catégorie soutenue par Pirelli.

“On revient à la Peugeot pour ce rendez-vous après avoir fait le dernier rallye sur une Ford Fiesta. Mais bien que je connaisse la voiture cette fois, on ne connaît pas le rallye. Je comprends qu'il est similaire à celui de Liepāja en ce sens qu'il est rapide et sur terre”, dit le pilote du FPAK Portugal Team ERC avant ses débuts au Rallye de Pologne.

“Cette fois encore, on veut profiter des spéciales et essayer de se battre autant que possible pour un podium. Je sais que ce sera une lutte acharnée et que ça va être plus difficile car je ne ferai pas test avant le rallye. Je roulerai pour la première fois sur ces spéciales aux Essais Libres.”

