Von Thurn und Taxis ne repartira pas en ERC aux Açores

Albert von Thurn und Taxis ne devrait pas reprendre la compétition pour la deuxième étape de la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, s'étant retiré vendredi à la mi-journée après un tonneau dans la difficile spéciale de Sete Cidades.

Von Thurn und Taxis a été surpris par les conditions difficiles dans le brouillard, envoyant sa ŠKODA Fabia R5 préparée par le Baumschlager Rallye & Racing Team en tonneau à vitesse réduite.



Bien qu'il ait été en mesure de continuer pour terminer l'ES6, Von Thurn und Taxis n'allait pas être autorisé à aller plus loin en raison des dégâts occasionnés à l'arceau de sécurité.



“Après un petit tonneau dans l'ES6, nous avons pu poursuivre sans plus tarder. Hélas, les commissaires ont décelé un léger dégât sur l'arceau, nous excluant de l'épreuve”, a dit Von Thurn und Taxis sur Instagram.



“Merci au BRR Baumschlager Rallye & Racing pour son fabuleux travail. [Nous sommes] contents de nos progrès pour l'instant et nous nous tournons déjà vers les Îles Canaries, le mois prochain !”



BRR Baumschlager a emballé la Fabia endommagée peu après, de tels dommages étant en effet impossibles à réparer à temps pour la deuxième étape.