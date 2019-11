Von Thurn und Taxis part en premier ce dimanche pour la finale de l’ERC

Albert von Thurn und Taxis sera le premier à prendre la route pour la dernière étape de la saison en FIA European Rally Championship, parcourant les ultimes spéciales du Rally Hungary au volant de sa ŠKODA Fabia R5 du BRR Baumschlager ce dimanche.

Les candidats au titre ERC Chris Ingram (Toksport WRT) et Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) partiront neuvième et dixième respectivement, alors que la course au titre va se conclure à Nyíregyháza demain soir.



Les conditions de routes s'étant avérées délicates lors de la première journée de roulage en Hongrie, et la pluie étant annoncée pour dimanche, les premiers pilotes à prendre la route devraient être avantagés par rapport à ceux qui les suivront.



Les locaux de l'étape, Pál Lovász et Norbert Herczig, seront parmi les premiers à prendre le départ, Herczig ayant eu trois pneus à plat en six spéciales aujourd'hui.



Derrière Ingram et Lukyanuk, on retrouvera le nouveau pilote R5, Sean Johnston, dans sa Citroën C3 du Saintéloc Junior Team.



Leader de l'ERC3, Erik Cais sera le 13e à partir, tandis que Ferenc Vincze, un temps premier au général, s'élancera en 16e après des problèmes de surchauffe en fin de journée samedi.



Les candidates au titre du Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team) et Nabila Tejpar, partiront ensemble, respectivement 25e et 26e.



Même scénario pour le titre de l'Abarth Rally Cup, puisqu'Andrea Nucita (29e au départ) etDariusz Polónski (30e) espèrent rebondir après leur abandon de ce samedi.

