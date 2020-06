Von Thurn und Taxis prêt pour une aventure 100% asphalte en ERC

-

Albert von Thurn und Taxis a révélé son programme mis à jour dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020.

Invité d'ERC The Stage hier soir, l'Allemand a expliqué que son objectif serait concentré sur les rendez-vous asphalte durant la saison à venir.

“Ça va être un championnat particulier pour nous cette année”,a dit Von Thurn und Taxis dans ERC The Stage, le talk-show en ligne du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.“Avec tous les changements au calendrier, nous avons décidé de nous limiter nous-mêmes aux manches sur goudron du championnat et je suis très impatient d'y être. Bien sûr, la terre va me manquer un peu mais dans la situation actuelle, ce n'est pas une possibilité d'y courir.”

Interrogé sur la raison de cette décision, il a répondu : “C'est une question de préparation. Ce que j'ai trouvé dès le début, c'est un calendrier problématique, pour tout dire. J'ai dû déterminer comment organiser mon année et c'était un peu compliqué avec les changements de dates [dus à la pandémie de coronavirus]. Il faut une préparation particulière pour l'asphalte et pour la terre. Pour l'entraînement et les essais sur terre, nous n'avons rien pu trouver qui aurait fonctionné.”

Et de poursuivre : “J'ai dit l'année dernière que si je n'étais pas en mesure de me préparer pour les circonstances particulières que l'on rencontre à Liepāja, spécifiquement, alors je ne ferais pas le rallye car pour les vitesses qui y sont atteintes, il faut être habitué à rouler en quatrième ou cinquième sur la terre. Et s'habituer à ces conditions demande du temps.”

Von Thurn und Taxis, qui pilotera une Škoda Fabia R5 équipée de Pirelli et préparée chez Baumschlager Rallye & Racing, se préparera pour le Rally di Roma Capitale en disputant le Rally Bohemia, qui fait partie du championnat tchèque, du 10 au 12 juillet. Le Rally di Roma Capitale doit se dérouler du 24 au 26 juillet.

