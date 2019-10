Von Thurn und Taxis remercie son copilote Ettel pour ses progrès en ERC

Albert von Thurn und Taxis a expliqué le rôle joué par son copilote Bernhard Ettel après avoir remis sa saison de FIA European Rally Championship sur de bons rails à Chypre.

Von Thurn und Taxis restait sur trois abandons et n'avait pas marqué un seul point depuis le début de la saison, mais tout cela a changé avec sa sixième place au Cyprus Rally au volant de sa ŠKODA Fabia R5 engagée par Baumschlager Rallye & Racing.



“J'en avais vraiment besoin,” a déclaré von Thurn und Taxis. “La saison a été si dure jusque-là ! Le problème, si l'on a beaucoup de difficultés techniques, est que l'on devient plus prudent au niveau du pilotage, car l'on veut obtenir un résultat, et ça commence à être un problème quant à la capacité et la détermination à attaquer.”



“C'est bien d'avoir Bernhard, car il a dit 'on s'en moque, on attaque, et si quelque chose casse, c'est comme ça, et il faut continuer’. Il m'a vraiment motivé et je suis très satisfait de ce week-end.”



“Le rallye a été super dur, encore plus que je ne l'imaginais cet après-midi, mais je suis content d'être dans le top 10, content d'avoir marqué des points, content d'avoir fini une course, surtout après cet accident en Essais Libres : ce week-end n'a pas été un long fleuve tranquille.”

