Wagner coupé dans son élan en ERC Junior

Simon Wagner s'est vu privé d'un possible podium lors de l'ouverture du championnat FIA ERC Junior Under 27 sur le Azores Airlines Rallye il y a quelques jours.

Le pilote autrichien était encore en lice pour une troisième place lorsque des ennuis mécaniques sur la fin ont mis ses espoirs en berne.



"Lors de la spéciale 14, le levier de vitesse commençait à avoir du jeu, et la direction assistée a cassé", a-t-il expliqué. "Puis, avant la spéciale n°15, la boîte de vitesse et le moteur ont également cassé, et nous ne pouvions pas démarrer la spéciale."



"C'est très décevant car je pilotais sans prendre de risque durant tout le rallye, juste pour terminer, nous suivions notre tableau de marche puis ceci est arrivé, si proche de l'arrivée."