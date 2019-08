Wagner franchit un palier de l’ERC Junior pour la finale

Simon Wagner va tester son potentiel au niveau R5 en intégrant le Championnat FIA ERC1 Junior au Barum Czech Rally Zlín, un changement qui, espère-t-il, le mènera à plus de présence dans la catégorie des jeunes espoirs pilotant une R5 la saison prochaine.

Wagner est arrivé cette année dans l'ERC3 Junior soutenu par Pirelli mais il a été frappé par la malchance lors des deux premiers rallyes, ce qui a changé la donne.

Après avoir gagné coup sur coup deux rendez-vous dans son Autriche natale sur une ŠKODA Fabia R5 en mai et juin, Wagner s'est engagé au Rallye de la Bohême comptant pour le championnat tchèque le mois dernier – et a battu une adversité plus expérimentée pour prendre une belle quatrième place. Il a ensuite cherché à réunir le budget être au Barum Czech Rally Zlín du 16 au 18 août, comme concurrent ERC1 et ERC1 Junior.

“Pour moi, le Barum est le temps fort de la saison en ERC, y piloter est tout simplement incroyable”, dit Wagner, âgé de 26 ans. “Les spectateurs, les routes, les conditions météo imprévisibles, les différents niveaux d'adhérence, tout cela fait du Barum un des plus beaux mais aussi des plus difficiles rallyes européens. Je veux vraiment remercier mes sponsors, mon copilote Gerry [Gerald Winter], ma famille et bien sûr mon équipe Eurosol Racing d'avoir fait de ce rêve, piloter une R5 là-bas, une réalité. J'espère pouvoir les payer en retour avec un bon résultat.”

Wagner sera l'un des huit pilotes à viser les points en ERC1 Junior au Barum Czech Rally Zlín, une perpective qu'il savoure d'avance. “Le compétition en ERC1, et plus spécialement en ERC1 Junior, est très relevée, tout le monde doit être à la limite et tout donner. Ce sera très excitant de voir où nous nous trouvons dans la lutte et jusqu'où nous pourrons aller. Bien sûr, se battre avec les meilleurs va demander beaucoup de travail, surtout que nous aurons la toute nouvelle ŠKODA Fabia R5 Evo avec laquelle nous manquons d'expérience.”

Wagner espère être en ERC à long terme

Simon Wagner ne veut pas que son retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes soit un one-off, et vise une campagne complète pour 2020.“Je travaille pour y arriver, bien sûr, et trouver le budget est très difficile. Pour l'instant, je me concentre à 100% sur le Barum Czech Rally Zlín, je vais essayer d'en profiter le plus possible et d'être plus rapide à chaque kilomètre. Après, il y aura un long hiver avec de nombreuses réunions, et nous verrons ce que nous pouvons faire pour la saison prochaine.”

Wagner déjà vainqueur en R5

S'il n'a pas encore piloté une voiture de type R5 en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Simon Wagner présente un beau palmarès dans la catégorie avec cinq victoires en huit épreuves. “Le premier départ dans une nouvelle catégorie donne presque toujours l'impression d'être dans un monde différent, pour être honnête”, dit-il. “La vitesse à laquelle nous avons pu nous adapter, tant du côté de mon pilotage que des notes, a été géniale. Le fabuleux soutien de notre équipe, Eurosol Racing, a été un gros facteur et je veux adresser à ses membres un énorme merci pour ce soutien qu'ils nous ont apporté lors de nos premiers pas dans le monde des R5. La quatrième place au Rally Bohemia, juste derrière Kalle [Rovanperä] et les deux Jan [Kopecký and Černý], a été le plus beau temps fort pour l'instant et n'aurait pas été possible sans l'expérience de l'équipe. Mais le Barum sera une tout autre histoire, nous voulons en apprécier chaque kilomètre et chaque minute pour continuer de progresser !”

The post Wagner franchit un palier de l’ERC Junior pour la finale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.